Около 60% парка легковых автомобилей в России – иномарки

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2016 года. Согласно результатам исследования, на долю иномарок в парке приходится 57,5% от общего количества зарегистрированных легковых автомобилей в стране, что соответствует 23,5 млн. единиц.

Лидерство среди иностранных брендов сохраняет японский производитель Toyota (3,5 млн шт.), на долю которого приходится примерно 9% от всего российского парка. Далее следует продукция другой японской марки – Nissan (1,9 млн шт.). Замыкает тройку лидеров среди иномарок корейский Hyundai (1,6 млн шт.).

Соответственно, оставшиеся 42,5% парка легковых автомобилей принадлежит российским маркам. Безоговорочным лидером среди них является LADA, доля которой составляет почти 34%, т.е. в стране эксплуатируется 13,8 млн вазовских машин. На долю других отечественных брендов приходится каждый одиннадцатый зарегистрированный в ГИБДД РФ легковой автомобиль, что эквивалентно 3,6 млн машин.