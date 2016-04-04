Peugeot стимулирует продажи 408-й модели с помощью фирменных автокредитов

«Банк ПСА Финанс Рус» предлагает сниженные ежемесячные платежи при кредитовании с остаточным платежом по программе Peugeot Finance. Программа действует при покупке нового автомобиля Peugeot 408 2015 года выпуска в комплектации 1,6 MT Style стоимостью 773 тысячи рублей с учетом промо и программы «Трейд-ин от Peugeot», при первоначальном взносе 49,87%, остаточном платеже в размере 35% и ставке в кредитном договоре 9,9%. При этом максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Срок договора – 5 лет с возможностью погашения кредита спустя 3 года путем уплаты остаточного платежа. Оформление страхового полиса КАСКО обязательно.

Списание денежных средств со счета заемщика производится в погашение его задолженности один раз в месяц. В случае невыплаты долга в полном объеме, путем остаточного платежа, спустя 3 года наступает второй период кредита, во время которого списание денежных средств со счета заемщика в погашение его задолженности производится один раз в месяц.

По мнению председателя правления «Банк ПСА Финанс Рус» Франка Малоше, предлагая клиентам привлекательные ставки на модели-драйверы продаж PSA и выгодные разнообразные продукты, банк продолжает развиваться на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2016 года компания «Пежо Ситроен Рус» совместно с собственным банком «Банк ПСА Финанс Рус» реализовала 38% автомобилей в кредит по специальным программам Peugeot Finance и Citroen Financial Services (Peugeot – 38%, Citroen – 38%). Citroen С4 Sedan и Peugeot 408 российской сборки по-прежнему являются наиболее популярными моделями, чему способствует программа льготного кредитования – доля кредитных продаж Citroen С4 Sedan и Peugeot 408 составила 57% по каждой марке.