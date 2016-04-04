Французский авторынок в марте вырос на 7,5%

Автомобильный рынок Франции в марте вырос на 7,5% до 211264 машин. По итогам трех месяцев 2015 года французский авторынок увеличился на 8,2% и составил 516392 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стала Renault, реализовавшая 46587 машин (+10,7%). Второе место занимает Peugeot с показателем 34837 проданных автомобилей (+2,9%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 19840 машин – на 0,9% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой иностранной маркой во Франции остается Volkswagen – продажи немецкой марки увеличились на 3,2% до 14063 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чей результат составил 11110 проданных машин (+19,6%).