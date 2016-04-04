Самый доступный Porsche Macan предлагается для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на кроссовер Macan в новой начальной комплектации стоимостью 3 млн 686 тысяч рублей. В продаже самая доступная версия модели появится в июне 2016 года. Ранее цены на Macan в базовой комплектации начинались с 4 млн 388 тысяч рублей за автомобиль с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 340 л.с.

Новая версия Macan получила четырехцилиндровый турбированный мотор объемом 2,0 л, который развивает 252 л.с. в диапазоне от 5000 до 6800 об/мин и в стандартной комплектации предлагается с 7-ступенчатой коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK). С новым двигателем Macan ускоряется до 100 км/ч за 6,7 секунды, а с опциональным пакетом Sport Chrono это время сокращается до 6,5 секунды. Максимальная скорость составляет 229 км/ч. Что касается расхода топлива, то в зависимости от выбранных шин турбированный четырехцилиндровый двигатель расходует в цикле NEDC в среднем от 7,4 л/100 км до 7,2 л/100 км.

Из внешних отличий новая начальная версия Macan отличается матово-черными планками боковых окон, черными тормозными суппортами за 18-дюймовыми дисками и выпускной системой с двумя одинарными патрубками из матовой нержавеющей стали. Базовая комплектация в значительной степени ориентирована на модели S. Так, например, Macan оснащается комфортными сиденьями с восьмипозиционной электрорегулировкой на стороне водителя, отделанными алькантарой центральными частями сидений, Porsche Communication Management новейшего поколения, а также системой оповещения о пересечении линии разметки и автоматический привод крышки багажника.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2016 года российские дилеры Porsche реализовали 719 автомобилей – это на 25% больше, чем годом ранее.