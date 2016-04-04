СП «Соллерса» и Mazda получит льготы по специнвестконтракту

Межведомственная комиссия при Минпромторге одобрила первый федеральный специнвестконтракт – с совместным предприятием «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» (у партнеров – по 50%). Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге. Контракт сроком действия до 2023 года будет подписан до конца апреля, сообщили представители ФРП и «Соллерса».

По специнвестконтракту «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус», вложив 2 млрд рублей, организует во Владивостоке производство двигателей мощностью 50 тысяч моторов, говорит представитель ФРП. Компания также обязуется наладить выпуск обновленных Mazda-6 и Mazda CX-5. Это подтвердил представитель «Соллерса», не раскрыв инвестиции. Мощность «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» – 100 тысяч машин в год.

Во время действия контракта СП сохранит льготы на перевозку машин по железной дороге из Владивостока, а также получит гарантированное право участвовать в госпрограммах поддержки авторынка и автопроизводства, говорит источник, знакомый с подготовкой инвестконтракта. Преференции при госзакупках «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» не просила, продолжает источник, но хотела получить таможенные льготы, а эта мера одобрена не была. Речь шла о скидке на ввоз технологического оборудования, уточняет представитель «Соллерса», но СП может их получить, став резидентом особой экономической зоны во Владивостоке, заявка на регистрацию уже подана.

В прошлом году СП лишилось льгот на ввоз автокомпонентов, так как не предоставило в срок, установленный соглашением о промсборке, акт ввода в действие мощностей, напоминает представитель Минэкономразвития. Изучаются различные варианты снижения расходов при ввозе автокомпонентов для Mazda, сказал представитель «Соллерса».