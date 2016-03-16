Экспорт автомобилей из России к 2025 году планируется увеличить в два раза

К 2025 году долю экспорта в объеме автопроизводства в России планируется увеличить до 25%. Об этом на Российском автомобильном форуме сообщил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, уточнив, что таким образом объем экспорта должен вырасти в два раза.

Как пишет «Газета.Ru», новыми целевыми рынками сбыта для автомобильной продукции из России в 2016 году, по оценке Минпромторга, должны стать Алжир (22 тыс. штук), Иран (11 тыс. штук), Египет (8 тыс. штук), Европа (5 тыс. штук), Куба (3 тыс. штук), Вьетнам (2,5 тыс. штук), Мексика (2,2 тыс. штук), Индия (1 тыс. штук), Эфиопия (400 штук). Основными экспортерами должны стать компании Volksvagen, АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», экспорт легковых автомобилей из России за 2015 год снизился на 23,6% и составил 97,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 109,8 млн долларов. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в страны дальнего зарубежья было отправлено 11,3 тыс. автомобилей на 249,6 млн долларов, в страны СНГ – 86,1 тыс. машин на 860,2 млн долларов. Экспорт грузовых автомобилей сократился на 9,1% – до 20 тыс. машин на 451,5 млн долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 5,3 тыс. грузовиков на 221,6 млн долларов, в страны СНГ – 14,7 тыс. машин на 230 млн долларов.