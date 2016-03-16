КАМАЗ в 2015 году получил 3,3 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

По итогам 2015 года выручка КАМАЗа от продажи продукции, товаров и услуг составила 86,7 млрд рублей, из которой выручка от продажи автомобилей и запасных частей – 79,2 млрд рублей. По результатам основной деятельности (продаже продукции, услуг и товаров) получен убыток в сумме 4,2 млрд рублей, финансовым результатом года стал убыток в сумме 3,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, снижение объемов реализации, рост цен на покупные ресурсы, ослабление рубля оказали негативное влияние на себестоимость выпускаемой продукции. Влияние данных факторов на результаты деятельности оценивается в размере порядка 18,6 млрд. рублей. Однако благодаря реализации руководством компании антикризисной программы, коллективу удалось снизить постоянные расходы, оптимизировать модельный ряд и ценовую политику. Большую роль в повышении эффективности деятельности сыграла общая стратегия компании по импортозамещению и локализации производства компонентов ведущих мировых производителей комплектующих на производственной площадке в г. Набережные Челны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2015 году реализовано 29704 готовых грузовых автомобилей «КАМАЗ»: из них на российский рынок направлено более 23,1 тыс. единиц, на экспорт – 6,6 тысяч. В 2016 году компания планирует увеличить выручку до 112,1 млрд рублей.