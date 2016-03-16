АВТОВАЗ в 2016 году планирует увеличить экспорт в 1,7 раза

АВТОВАЗ в 2016 году планирует отправить на экспорт 50 тысяч автомобилей, сообщил гендиректор Ижевского автозавода (входит в группу «АВТОВАЗ) Михаил Рябов в кулуарах Российского автомобильного форума, организованного Институтом Адама Смита в Москве.

«Около 50 тысяч экспорт (будет в 2016 году). Все будет зависеть, конечно, от многих факторов, но мы понимаем, что в этой ситуации в условиях падения внутреннего рынка нужно идти на экспорт», – цитирует Михаила Рябова агентство «Финмаркет».

По его словам, в 2015 году компания направила на экспорт «порядка 30 тысяч автомобилей». Таким образом, в этом году экспорт LADA планируется увеличить в 1,7 раза.

Говоря о конкретных моделях, гендиректор Ижевского автозавода отметил, что речь идет о LADA Granta и LADA Kalina, а также LADA Vesta. «Очень перспективный автомобиль, на мой взгляд», – добавил он. Среди приоритетных направлений экспорта, по словам топ-менеджера, компания рассматривает Восточную Европу, Египет и Иран.

Между тем, в конце сентября LADA Vesta будет приведена в соответствие техническим требованиям, необходимым для начала поставок в страны Европейского союза. «Это значит, что самый современный российский седан уже совсем скоро можно будет увидеть на дорогах Европы», – сообщили изданию «АвтоСреда» на предприятии. Напомним, ранее стало известно, что АВТОВАЗ возобновляет экспорт LADA в Венгрию, а в начале февраля текущего года начались поставки LADA Kalina Cross в Германию.