Заказы на LADA Vesta и XRAY расписаны до конца апреля | АВТОСТАТ

Заказы на LADA Vesta и XRAY расписаны до конца апреля

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В настоящее время LADA Vesta и XRAY производятся только по предварительным заказам. «Сейчас уже расписан весь апрель», - рассказал генеральный директор «LADA Ижевск» Михаил Рябов, выступая сегодня в Москве на «Российском Автомобильном Форуме – 2016», организованном Adam Smith Conferences.

Новый седан LADA Vesta стартовал на российском рынке в ноябре прошлого года, за январь-февраль 2016 года было продано 4596 автомобилей (по данным АЕБ). Цена седана Vesta начинается от 514 тыс. рублей.

Продажи LADA XRAY стартовали 14 февраля текущего года. Производство высокого хэтчбека началось 12 декабря 2015 года. Цены на LADA XRAY находятся в диапазоне от 589 тыс. руб. до 723 тыс. руб.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоlada vestalada xray

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