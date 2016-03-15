Ижевский автозавод готовится к выпуску универсала LADA Vesta Cross, изготовив пробную партию деталей для этой модели.

Как сообщает портал «Колеса.ру» со ссылкой на свои источники, в начале марта на предприятии было установлено оборудование и необходимая оснастка для производства пластиковых обвесов для LADA Vesta Cross. На данный момент выпущена пробная партия деталей, которая проходит оценку качества и интеграции в рамках проекта.

Предполагается, что серийная версия LADA Vesta Cross будет представлена в конце августа на автосалоне в Москве. Производство универсала может начаться 25 сентября, о чем сообщалось ранее. Скорее всего, в продажу новинка поступит в ноябре.

Моторную гамму LADA Vesta Cross может разделить с седаном, для которого в настоящее время доступен лишь вазовский 16-клапанник объемом 1.6 литра и мощностью 106 л.с. В перспективе для модели будут доступны 110-сильный блок Nissan и 122-сильный мотор объемом 1.8 литра. Какие из силовых агрегатов будут доступны для кросс-универсала, будет известно позднее.