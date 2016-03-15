В Москве открылся «Российский Автомобильный Форум – 2016»

Сегодня, 15 марта, в Москве начал свою работу «Российский Автомобильный Форум – 2016», организованный Adam Smith Conferences. Мероприятие будет проходить в течение трех дней и, по словам его участников, предоставляет самую актуальную информацию по рынку и великолепные возможности для делового общения.

Среди ключевых докладчиков «РАФ – 2016» значатся президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, генеральный директор «LADA Ижевск» Михаил Рябов, генеральный директор «ПСМА Рус» Франк Мюляр, директор по закупкам «Фольксваген Груп Рус» Патрик Хуземанн, исполнительный вице-президент по инжинирингу АВТОВАЗа Харальд Грюбель и другие.

Со своим докладом на тему «Автомобильный рынок России: тенденции и прогнозы» выступил и директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. В частности, он рассказал о причинах падения рынка и факторах его поддержки, которые могут стать опорой для продаж автомобилей в 2016 году. В их числе – то, что цены на автомобили росли медленнее, чем падал рубль, поэтому потребителей подталкивало на покупку понимание ситуации, что «завтра будет дороже, чем сегодня». Современная ситуация, как отметил эксперт, такова, что покупать автомобиль сегодня все еще выгодно.