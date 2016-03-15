«Автотор» начал производство KIA Sportage нового поколения | АВТОСТАТ

«Автотор» начал производство KIA Sportage нового поколения

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Калининградский завод «Автотор» с 14 марта приступил к производству четвертого поколения кроссовера KIA Sportage. Автомобиль получил значительные изменения в интерьере и экстерьере, выпускается с полным или передним приводом и комплектуется двигателями стандарта Euro-6.  Продажи новой версии одного из самых популярных автомобилей в России начнутся c 1 апреля 2016  года.

На заводе «Автотор» ранее выпускались все три предыдущих поколения автомобиля KIA Sportage. Производство первого поколения началось в 1998 году. KIA Sportage в 2002 стал первым автомобилем, сварка и окраска которого велись непосредственно на «Автоторе». В общей сложности калининградский завод в период с 1998 по 2016 годы выпустил 189239  автомобилей трех поколений KIA Sportage.

Теги: производствоkiakia sportage

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