«Автотор» начал производство KIA Sportage нового поколения

Калининградский завод «Автотор» с 14 марта приступил к производству четвертого поколения кроссовера KIA Sportage. Автомобиль получил значительные изменения в интерьере и экстерьере, выпускается с полным или передним приводом и комплектуется двигателями стандарта Euro-6. Продажи новой версии одного из самых популярных автомобилей в России начнутся c 1 апреля 2016 года.

На заводе «Автотор» ранее выпускались все три предыдущих поколения автомобиля KIA Sportage. Производство первого поколения началось в 1998 году. KIA Sportage в 2002 стал первым автомобилем, сварка и окраска которого велись непосредственно на «Автоторе». В общей сложности калининградский завод в период с 1998 по 2016 годы выпустил 189239 автомобилей трех поколений KIA Sportage.