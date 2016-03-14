Доля КАМАЗа на рынке тягачей выросла до 15%

Два года назад КАМАЗ вывел на рынок новый магистральный тягач с индексом 5490. С тех пор доля производителя на рынке тягачей выросла с 6 до 15%. Во многом это стало возможным благодаря тому, что доля импортных комплектующих, используемых в производстве автомобилей КАМАЗ, остается невысокой, что стало одним из конкурентных преимуществ. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян.

«Одновременно с увеличением доли перед компанией встали и новые задачи. В частности, пришлось реорганизовывать свою сервисную сеть, потому что дилеры были обязаны научиться обслуживать новый грузовик, и закупать соответствующее оборудование, потому что это машины другого уровня и класса. В перспективе мы собираемся развивать новый модельный ряд не только в магистральном сегменте, но и переходить на новый модельный ряд, новую кабину в сегменте самосвалов, в спецтехнике и бортовых автомобилях», - отметил г-н Арутюнян.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», КАМАЗ продолжает оставаться лидером российского рынка грузовых автомобилей. Так, по итогам января 2016 года его доля составила 42%, что эквивалентно 1,2 тыс. штук - на 24,6% меньше, чем год назад.