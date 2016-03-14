Бу Андерссон объяснил, почему выбирал иностранных поставщиков

Российские комплектующие для автомобилей LADA росли в цене вдвое быстрее, чем иностранные автокомпоненты. Такое заявление сделал глава АВТОВАЗа Бу Андерссон на собрании трудового коллектива автозавода в ответ на обвинения главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова, объяснившего причины отставки руководителя АВТОВАЗа. По словам Чемезова, Андерссон не работал активно с российскими поставщиками комплектующих, а «пошел по очень простому пути», заключив договоры с поставщиками Renault и Nissan, где есть отлаженная система производства и поставок.

Как уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе АВТОВАЗа, президент объяснил некоторые детали работы с поставщиками, которые наряду с другими факторами повлияли на негативные финансовые результаты предприятия. «В частности, он пояснил, что, несмотря на общее умеренное удорожание компонентов от российских поставщиков, в финансовом выражении это вылилось в более высокие затраты. Это связано с тем, что российские поставщики преобладают в портфеле «АвтоВАЗа». Удорожание компонентов от иностранных поставщиков было более значительным, однако их общее небольшое количество оказало меньший финансовый эффект», – сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.