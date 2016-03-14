Nissan X-Trail в феврале стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 7319 автомобилей – на 23% меньше, чем годом ранее. В результате японская марка заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Nissan составила 6,6%, согласно данным АЕБ. По итогам первых двух месяцев 2016 года продажи Nissan на российском рынке составили 11813 машин, что на 36% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Nissan на российском рынке стал внедорожник Nissan X-Trail – в прошлом месяце на этой модели остановили свой выбор 1646 покупателей (+237,3%). Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 1642 автомобиля (+9,8%). Замыкает тройку бестселлеров марки на этот раз седан Nissan Almera с показателем 1449 реализованных машин (-41,2%).