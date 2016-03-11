Suzuki Vitara доступен в России с турбодвигателем

Российские дилеры Suzuki начали продажи турбированной версии флагманского кроссовера Vitara S. Стоимость автомобиля начинается от 1 млн 459 тысяч рублей.

Как отмечается, кроссовер Vitara первый в линейке Suzuki получил новый турбированный двигатель BoosterJet с системой непосредственного впрыска топлива. Максимальная мощность этого мотора объемом 1,4 литра составляет 140 л.с., предельный крутящий момент – 220 Нм.

Из внешних отличий Suzuki Vitara S получил пятисекционную решетку радиатора, выполненную в стиле концепт-кара iV-4, а также яркие красные элементы отделки интерьера. В комплектацию Suzuki Vitara S входят светодиодные фары головного света, черные глянцевые 17-дюймовые легкосплавные диски, а также кожаные сиденья с красной прострочкой. Кроссовер доступен в 15 цветовых решениях, включая комбинации с опциональной двухцветной окраской кузова.