Dongfeng наращивает продажи автомобилей в России

Российские дилеры DFM в феврале реализовали 127 автомобилей (+189%), с начала года – 218 машин (+156%). Бестселлером марки в России является кроссовер Н30 Cross, на который приходится 67% продаж по итогам двух первых месяцев 2016 года, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

Модельный ряд марки DFM в России на данный момент состоит из двух моделей – седана DFM S30 и компактного кроссовера DFM H30 Cross. В настоящее время проходит сертификация модели DFM А30, которая сменит DFM S30. Успешно завершена сертификация среднеразмерного кроссовера DFM AX7, в дилерских шоу-румах модель должна появиться во втором квартале 2016 года. Как отмечают в «Дунфэн Мотор Рус», обновление и расширение модельного ряда DFM в 2016 году должно положительным образом сказаться на объемах продаж и дальнейшем развитии марки в России.