Российские автозаводы приостановили поставки в Казахстан

АВТОВАЗ приостановил поставки готовых автомобилей в Казахстан и сейчас отправляет только сборочные машинокомплекты. Причина – введение в начале года утилизационного и регистрационного сборов на автомобили. В совокупности они делают поставляемые в Казахстан готовые машины дороже примерно на 2 тыс. долларов (150 тыс. рублей по курсу ЦБ). Для сравнения, LADA Granta стоит от 383900 рублей, пишет газета «Ведомости».

В Казахстане АВТОВАЗ сотрудничает с группой «Бипэк Авто – Азия Авто». По данным представителя последней, из 97 тысяч автомобилей, реализованных казахстанскими дилерами в 2015 году, свыше 62 тысячи пришлось на продукцию автопроизводителей России. До конца года с конвейера «Азии Авто» сойдет до 19 тысяч автомобилей LADA как новых, так и классических моделей, говорит он.

С начала 2016 года КАМАЗ поставляет только машинокомплекты в Казахстан по той же причине, рассказал источник, близкий к заводу. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не получала заказы на поставку автомобилей в Казахстан, говорит ее представитель.

Приостановила поставки готовых машин и Ford Sollers, отмечает источник, близкий к компании. «Поставки еще идут, но мы, понимая невозможность продолжения прямого импорта, изучаем варианты организации сборки своих автомобилей в Казахстане», – сказал представитель «Соллерса». Nissan продолжает поставки и перенос производства в Казахстан не планируется, сказал его представитель. Продолжает поставки и Renault, но из-за сборов была вынуждена поднять цены на автомобили, ввезенные с февраля 2016 года, отметил представитель компании.

Позиция Казахстана понятна, комментируют собеседники: за счет новых сборов местные власти пытаются поддержать свою отрасль, а также ограничить серый импорт из России. Из-за девальвации рубля жители Казахстана массово скупали машины в России. В 2015 году продажи легковых автомобилей официальными дилерами Казахстана упали на 40,4% до 97446 штук, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (в России – на 35,7% до 1,6 млн шт.).

В России тоже действует утилизационный сбор на автомобили (с 2012 года), но Казахстан массово не поставляет машины в Россию; а для России Казахстан – крупнейший экспортный рынок, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. У АВТОВАЗа на эту страну приходилось более 80% его общего экспорта.

Решением проблемы мог бы стать взаимозачет поставляемой на льготных условиях продукции (так Россия договорилась с Белоруссией) или, например, субсидирование расходов для уплаты сборов, рассуждают собеседники. По информации одного из них, Казахстан, в принципе, не против сделать исключение для продукции заводов с высокой локализацией – АВТОВАЗа, КАМАЗа и др., но процесс усложняется тем, что Казахстан входит в ВТО. Если льгот не будет, то компаниям придется организовать сборку в Казахстане, считает Беспалов.