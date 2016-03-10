Hyundai Solaris стал лидером продаж

Самой продаваемой моделью в России по итогам февраля стала Hyundai Solaris с показателем 8310 автомобилей (+1,6%). Второй результат показал KIA Rio – 7017 реализованных машин, что на 15,8% больше по сравнению с прошлым годом. На третье место опустилась LADA Granta, чьи продажи составили 6335 авто (-39,9%).

Как отмечается в обзоре российского авторынка за февраль, лидером среди моделей SUV вновь стал Renault Duster, разошедшийся тиражом 4197 единиц (+42,2%). Продажи седана Volkswagen Polo в прошлом месяце увеличились на 23,9% до 3226 экземпляров, Toyota RAV4 – в 2,2 раза до 3057 штук. Продолжает улучшать позиции новый седан LADA Vesta – по итогам февраля он занял в рейтинге продаж седьмое место с показателем 2955 реализованных автомобилей. Далее следуют внедорожники LADA 4x4 (2669 шт., -29,4%) и Chevrolet Niva (2410 шт., +0,7%). Бестселлером на рынке универсалов остается LADA Largus, проданный в количестве 2378 штук (-30,9%).

Отметим также, что если учитывать продажи с начала 2016 года, то по итогам двух прошедших месяцев Hyundai Solaris обошел LADA Granta (13756 и 13712 шт. соответственно).