Toyota разработала новое специальное предложение на покупку своих моделей

Компания «Тойота Мотор» разработала специальное пакетное предложение «Toyota. Все включено» на покупку новых автомобилей бренда в период с 5 по 31 марта 2016 года.

В рамках программы «Toyota. Все включено» при приобретении нового автомобиля Toyota любой модели и комплектации клиентам предоставляется выгода 100 тысяч рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от рекомендованной розничной цены автомобиля при условии привлечения для его приобретения заемных средств по одной из кредитных программам «Тойота Банка» с одновременным страхованием автомобиля (КАСКО) по любому из продуктов программы Тойота Страхование. Скидка по программе «Toyota. Все включено» суммируется со скидкой по другим специальным предложениям, действующим в марте на покупку ключевых моделей Toyota: Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200 и Hilux. Предложение по программе «Toyota. Все включено» действительно в регионах присутствия «Тойота Банка» и «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)».

В марте клиентам, приобретающим ключевые модели Toyota, доступно кредитное предложение «Выгодный» от «Тойота Банка» со сниженной ставкой от 7,5% годовых. Также в указанный период при приобретении любой модели Toyota доступна специальная кредитная программа «Комфорт Лояльность» с низкими ежемесячными платежами. В рамках этой программы при условии сдачи автомобиля Toyota или Lexus в Trade-in предоставляется специальная скидка – минус один процентный пункт от базовых ставок. Программа «Комфорт Лояльность» предусматривает особенную схему кредита, при которой можно выбрать удобный ежемесячный платеж в льготный период кредитования (2 или 3 года), снизив таким образом финансовую нагрузку по выплате кредита.

В декабре 2015 года Toyota запустила в России обновленную программу Тойота Страхование, включающую специально разработанные для удобства владельцев автомобилей Toyota простые и интуитивно понятные пакеты страховых услуг «Стандарт КАСКО» и «Оптимум КАСКО». Организатором программы является «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2016 года российские дилеры Toyota реализовали 6064 автомобиля, что на 15% ниже показателя годичной давности. Самой продаваемой моделью Toyota в России стал кроссовер Toyota RAV4, чья реализация выросла на 37,9% до 2816 автомобилей. Бизнес-седан Toyota Camry в прошлом месяце разошелся тиражом 1146 экземпляров (-45,7%). Продажи флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 увеличились почти в 4 раза по сравнению с январем прошлого года и составили 1014 единиц (+264,7%). Рамный пикап Toyota Hilux был продан в количестве 262 машин.