АВТОВАЗ оснастил LADA Kalina и Granta новыми опциями

АВТОВАЗ провел комплексную модернизацию моделей LADA Kalina и Granta, которые получили ряд новых опций и расширенный пакет оборудования в определенных комплектациях, а двигатели автомобилей соответствуют нормам токсичности «Евро-5».

Как пишет портал «Колеса.ру», абсолютно все LADA Kalina и Granta с моторами «Евро-5» получили новые каталитический коллектор и контроллер с оригинальными калибровками, систему ABS, рамки дверей чёрного цвета, тонированные стекла и воздушный фильтр салона. У седана LADA Granta появилась ручка закрывания багажника. Автомобили, оснащенные автоматизированной механической трансмиссией и системой стабилизации, получили функцию удержания на подъёме.

Семейство моделей Granta в комплектации «Стандарт» оснащается подвеской с газонаполненными амортизаторами, которые пришли на смену жидкостным. Как говорят инженеры, это своеобразный «компромисс между мягкостью и управляемостью, устойчивостью» – уменьшились крены на поворотах и сохранилась комфортность. Лифтбеки LADA Granta в версиях «Норма» и «Люкс» получили 928-ю подвеску от Kalina, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости.

«Изменения, введение новых опций направлены на повышение привлекательности LADA Kalina и Granta, а, значит, и поддержу их продаж на фоне падающего автомобильного рынка России», - отмечает главный инженер проекта Василий Батищев.

Также в комплектациях «Норма» появился подсказчик переключения передач, дополнительный патрон для подключения стороннего оборудования (зарядные устройства, техника для видеофиксации и т.д.). В шести из семи вариантов данного исполнения теперь есть кондиционер и зеркала с обогревом. А часть комплектаций «Норма» обзавелась подогревом сидений и лобового стекла. На Калинах в «Норме» стали устанавливать противотуманные фары.

В настоящее время LADA Granta предлагается с 8-клапанным двигателем мощностью 87 л.с. и 16-клапанными моторами на 98 и 106 л.с. Для первого доступна только механическая 5-ступенчатая трансмиссия, для 106-сильного – как МКП, так и вазовский «робот». Двигатель мощностью 98 сил есть лишь у одной комплектации и он агрегатируется 4-диапазонным «автоматом». Цена на седан начинается от 383900 рублей, купить лифтбек можно от 404200 рублей.

Список силовых агрегатов для LADA Kalina аналогичный. Прайс на пятидверный хэтчбек стартует с 415500 рублей, цена на универсал – от 427500 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2016 года LADA Granta остается бестселлером АВТОВАЗа с показателем 7377 проданных автомобилей (-4,7%). Продажи автомобилей LADA Kalina снизились на 54,9% до 1140 машин. В целом АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 15577 автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с январем 2015 года.