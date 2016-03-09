АВТОВАЗ запускает программу бесплатной помощи на дороге LADA Assistance, в которой участвуют все модели LADA, купленные у официального дилера с марта по декабрь 2016 года. Для участников программы доступны юридическая консультация, подвоз топлива, техническая помощь, вскрытие запертого автомобиля и другие услуги. Также по телефону Горячей линии LADA Assistance 8-800-555-52-32 круглосуточно работает справочная служба.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, программа работает в 170 городах России, в которых присутствуют официальные дилеры LADA. Москвичи могут получить бесплатную помощь в пределах 50 км от МКАД, жители остальных городов – в радиусе 30 км от административных границ. Дополнительной функцией LADA Assistance станет мобильное приложение, с помощью которого можно будет указать свои координаты, приложить фотографию к своему запросу. Приложения для смартфонов планируется запустить в марте 2016 года.

Как отмечается, запуск программы LADA Assistance стал частью стратегии продуктового наступления LADA в 2016 году. Новый сервис повышает клиентоориентированность марки и должен быть востребованным наряду с другими программами: системой он-лайн заказа автомобилей, специальными предложениями по программе утилизации и трейд-ин.