В Москве состоится Российский Автомобильный Форум

В Москве 15-17 марта пройдет Российский Автомобильный Форум, организованный Adam Smith Conferences. Как заявляют организаторы мероприятия, РАФ – это главная встреча отрасли для получения стратегической информации и платформа для делового общения участников бизнес-сообщества российской автомобильной промышленности.

Среди форматов делового общения на РАФе – встречи один на один с директорами по закупкам, в числе которых вице-президент по закупкам Ford Sollers Роб Харрисон, руководитель департамента по закупкам «ПСМА Рус» Александр Смолянкин, руководитель отдела производственных закупок «Мерседес-Бенц Тракс Восток» Алексей Зеленский, руководитель отдела закупок Калужского филиала «Магна Автомотив Рус» Андрей Дмитриев, координатор отдела закупок «Фольксваген Груп Рус» Надежда Григорьева, генеральный директор «Теннеко Аутомотив Волга» Константин Токмаков, а также 9 специалистов, представляющих различные департаменты закупочной организации АВТОВАЗ-Renault-Nissan.



