«Рольф» и «Пеликан-Авто» объединили активы

Группа «Рольф» завершила сделку по слиянию с компанией «Пеликан-Авто» в формате безденежного обмена акциями. Игорь Маляров – владелец 100% акций «Пеликан-Авто» – передал их кипрской Delance Ltd (холдинговая компания группы «Рольф»). Таким образом, ГК «Пеликан» становится составной частью розничного подразделения группы «Рольф», сообщает агентство «Интерфакс». Сам Игорь Маляров становится владельцем миноритарного пакета акций консолидированного предприятия и, по его словам, готов работать над дальнейшим развитием компании в качестве акционера, в частности над новой стратегией.

Как заявил Игорь Маляров, размер доли, которую он получит в объединенной компании, будет зависеть от стоимости передаваемых в нее основных средств «Пеликан-Авто» за вычетом долга. При этом бизнесмен отметил, что долг «Пеликана» сейчас в два раза ниже стоимости основных средств.

Совместная компания в будущем будет работать под общим брендом «Рольф». Сделка позволит увеличить число активов до 43 шоу-румов в Москве и Санкт-Петербурге, в которых представлены 20 автомобильных марок. У «Пеликана» два дилерских центра Nissan и по одному – BMW и Skoda (первых двух у «Рольфа» до сих пор не было), пишет «РБК daily». «У Skoda и Nissan высокая степень локализации, а BMW – это премиум-сегмент, который будет чувствовать себя хорошо», – отмечает гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая.

Адаптация дилерских центров «Пеликан-Авто» в структуре «Рольфа» находится в процессе завершения. В частности, проводится интеграция IT-систем в дилерских центрах. Ряд функций обслуживания бизнес-процессов (в том числе бухгалтерское обслуживание и управление финансами) консолидируются в рамках единой управляющей компании. Персонал четырех дилерских центров «Пеликан-Авто» проходит обучающие тренинги для интеграции в бизнес-структуру объединенной компании.

Между тем, «Рольф» хотел бы продавать автомобили всех 20 самых популярных в России марок, заявил председатель совета директоров группы Игорь Салита. По его словам, расширить нынешний портфель брендов группа может как за счет получения новых дилерских контрактов, так и через покупку существующих дилеров. Пока из двадцатки самых продаваемых марок «Рольфу» не хватает двух главных – LADA и KIA. С АВТОВАЗом «Рольф» обсуждал возможное сотрудничество, но сейчас переговоров не ведет, сказала Татьяна Луковецкая. KIA, по ее словам, сейчас не расширяет дилерскую сеть, поэтому «Рольф» изучает возможности приобрести кого-либо из уже существующих дилеров марки. Кроме двух лидеров из ТОП-20 самых продаваемых марок по итогам 2015 года в портфеле «Рольфа» нет Volkswagen, коммерческих автомобилей ГАЗа, Daewoo и Datsun.