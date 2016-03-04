Рынок Северного Кавказа показал рост в январе

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января 2016 года рынок новых легковых автомобилей на Северном Кавказе составил 4,2 тыс. единиц, что на 28% больше, чем год назад. При этом СКФО стал единственным среди федеральных округов, показавшим рыночный рост. В остальных из них отмечено падение: от -2% на Северо-Западе до -48% на Дальнем Востоке.

Лидером рынка в СКФО является отечественная марка LADA, доля которой достигает 60%. В количественном выражении это соответствует 2,5 тыс. штук – на 62% больше по сравнению с результатом января 2015 года. Входящие в лидирующую тройку Toyota (484 шт.) и Hyundai (399 шт.) тоже демонстрируют рост (на 58% и 8% соответственно).

В модельной структуре рынка Северного Кавказа лидирует LADA Priora (1,3 тыс. шт.; +74%), на втором месте – LADA Granta (753 шт.; +68%). Замыкает тройку лидеров Toyota Camry (310 шт.; +85%).