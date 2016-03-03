Итальянский авторынок в феврале показал рост на 27%

Автомобильный рынок Италии в феврале вырос на 27,3% и составил 172241 машину. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за февраль с 2010 года, когда действовала программа утилизационных бонусов. По итогам первых двух месяцев 2016 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 22,6% до 327963 единиц.

Самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в феврале реализовал 36573 машины (+33,8%). На втором месте идет Ford, увеличивший реализацию на 33,8% до 12662 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 12609 автомобилей (+30%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9892 шт., +17,9%) и Peugeot (9817 шт., +29,3%).