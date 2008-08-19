Lada Priora и Kalina вошли в «пятерку» самых продаваемых в России автомобилей

По итогам I полугодия 2008 года новые модели АВТОВАЗа, Lada Priora и Kalina, впервые попали в «пятерку» рейтинга «ТОР-20» наиболее продаваемых новых легковых автомобилей. По сравнению с показателями годичной давности семейство Lada Kalina, которое разошлось в количестве 46,5 тысячи автомобилей, переместилось с 6-й позиции на 4-ую, а Lada Priora с показателем 56,6 тысяч проданных машин – с 26-й на 3-ю. Соответственно, первые две строчки «ТОР-20» также занимают модели Lada: «классика» (88,5 тысяч штук) и семейство Lada Samara (88,3 тысяч машин).

Как отмечают аналитики «АВТОСТАТ», восхождению Lada Priora и Kalina в рейтинге «ТОР-20» способствовали запуск новых моделей в этих семействах и выход их производства на полную мощность. Так, в ноябре прошлого года АВТОВАЗ начал серийный выпуск универсала Lada Kalina. Запуск третьей модели этого семейства позволил производству Lada Kalina с начала 2008 года выйти на полную мощность – 9 тысяч автомобилей в месяц при односменном режиме работы. Что касается Lada Priora, то в отчетный период прошлого года седан Lada Priora выпускался еще параллельно с «десяткой», и полностью сменил эту модель в июле 2007 года. А в феврале нынешнего года это семейство пополнилось хэтчбеком, который к концу июня окончательно вытеснил с вазовского конвейера модель Lada 112.

В интервью газете «Семь Верст» директор по маркетинговым коммуникациям АВТОВАЗа Алексей Сорокин среди основных факторов, способствующих росту продаж Lada Priora и Kalina, выделил оптимальное ценовое соотношение и вывод на рынок новых комплектаций. По его словам, в рамках этих семейств АВТОВАЗ предлагает широкий выбор вариантов исполнения автомобилей, отличающихся типом кузова, мощностью двигателя и составом комплектаций. При этом есть пересечение ценового позиционирования. Например, некоторые варианты исполнения Lada Priora могут стоить меньше более оснащенных комплектаций Lada Kalina. По мнению г-на Сорокина, это способствует увеличению объемов реализации, поскольку потребитель может выбирать автомобиль как по классу и цене, так и по уровню потребительских свойств.