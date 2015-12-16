С 2016 года утилизационный сбор на новые автомобили будет проиндексирован на 65%

Правительство России утвердило индексацию утилизационного сбора на новые автомобили с 2016 года на 65%.

Как отмечают в кабинете министров, с 2012 года, когда в России был введен утилизационный сбор, таможенная стоимость импортируемых новых транспортных средств увеличилась в среднем в 1,5 раза. Величина утилизационного сбора при этом осталась прежней, поскольку сбор взимается в абсолютных величинах, зависящих только от категории транспортного средства. Подписанным постановлением внесены изменения, пишет агентство «Финмаркет».

Коэффициенты утилизационного сбора для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет, оставлены без изменений, «поскольку их значения находятся на достаточно высоком уровне и превышают коэффициенты на новые транспортные средства в среднем в 2,7 раза».

Вместе с тем по отдельным позициям перечня при индексации на 65% произошло превышение утилизационного сбора для новых транспортных средств над техникой старше трех лет. «Для сохранения действующего соотношения по этим позициям скорректированы значения коэффициентов для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет», – поясняют в правительстве.

Чтобы снизить негативное влияние экономической ситуации, сложившейся для отечественных автопроизводителей в 2015 году, постановление также устанавливает, что они могут уплачивать утилизационный сбор за третий квартал в течение 90 календарных дней, следующих за ним.

Напомним, в настоящее время базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов – 150 тысяч рублей.