Mazda CX-5 занимает две трети в российских продажах марки

Российские дилеры Mazda по итогам одиннадцати месяцев 2015 года реализовали 25182 автомобиля, что на 42% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается кроссовер Mazda CX-5, продажи которого за тот же период составили 16178 машин (-25,4%). Таким образом, на эту модель приходится более 64% в объеме реализации Mazda на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что по итогам января-ноября Mazda CX-5 вошел в Топ-25 самых продаваемых моделей в России, согласно данным АЕБ.

Напомним, в феврале 2015 года на российском рынке начались продажи рестайлингового кроссовера Mazda CX-5. Автомобиль получил новые элементы дизайна бампера, фар и колесных дисков, а также оптику LED, 7-дюймовый многофункциональный дисплей с программным обеспечением NAVTEQ, режим Sport для автоматической коробки передач, электрический стояночный тормоз и новые системы безопасности. На российском рынке Mazda CX-5 предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л и 2,5 л (от 1 млн 229 тыс. рублей и 1 млн 584 тыс. рублей соответственно), а также 2,2-литровым дизельным мотором (от 1 млн 781 тыс. рублей).

Остается добавить, что производство кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda6 для российского рынка ведется на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке.