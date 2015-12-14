ГК «Дакар» открыла новый дилерский центр Suzuki в Петербурге

ГК «Дакар» открыла новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге. Марка будет продаваться в салоне на Бухарестской улице в салоне вместе с автомобилями LADA. Сегодня у компании пять автоцентров, в которых продаются Hyundai, KIA, LADA. Suzuki станет четвертой франшизой в портфеле, пишет портал «Деловой Петербург».

«Отдельный салон под Suzuki нам строить не пришлось, – говорит управляющий директор ГК «Дакар» Денис Иванов. – Мы открыли его на площадке, где уже продаем АВТОВАЗ. Политика компаний это позволяет, поскольку марки не являются конкурентами. Конкуренция между дилерами бренда Suzuki, безусловно, высока. Но мы рассчитываем продавать около 20 машин в месяц и бороться за свою долю рынка за счет качества обслуживания».

Оборот ГК «Дакар» за прошлый год составил около 6 млрд рублей, по данным СПАРК. Компания продала 5,5 тысяч автомобилей. Предварительные итоги 2015 года еще не подводились, но объемы продаж упали примерно на 25%.

По данным «Auto-Dealer-СПб», «Дакар» занимает 7 место по итогам первого полугодия 2015 года среди петербургских автодилеров. За первые шесть месяцев 2015 года компания продала 1943 машин, что на 19% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом ей удалось нарастить свою долю на петербургском рынке с 2,5 до 3,3%.

Сейчас в Петербурге пять центров Suzuki, которые принадлежат дилерам «Автомир», «Автополе», «Моноком-Авто», «Феникс Моторс», «Максимум». Причем два из них открылись в этом году – это «Моноком-Авто» и «Максимум».

«Конкуренции не боимся. Мы делаем ставку на то, что в нашем салоне доступна оплата покупки банковскими картами, сам салон зарекомендовал себя лидером по продажам Honda, в городе известен, и это серьезное конкурентное преимущество среди дилеров Suzuki», – говорит генеральный директор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян.

Весной глава компании-импортера марки «Сузуки Мотор Рус» Сумида Кеичи заявлял, что основная задача – вернуть докризисную долю российского рынка в 0,8%. Сегодня она составляет в Петербурге 0,7%, а в целом по России – 0,4%.

Suzuki – одна из марок, чье падение в кризис было очень резким. Так, по данным «Auto-Dealer-СПб», за 10 месяцев 2015 года продажи марки в Петербурге составили 669 машин, что на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Притом что петербургский рынок упал на 34%, до 101,5 тысяч машин. В целом по России, по данным АЕБ, за тот же период продажи марки упали на 64%, до 5,4 тысяч автомобилей.

«Дилер минимизирует издержки – площадь салона большая, есть возможность поставить еще одну марку, помимо LADA. Наиболее желательным брендом в этой локации для дилера мог стать Nissan, так как на Софийской улице был закрыт салон этой марки «Аврора Авто», – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.