ФТС России передала Армении более 140 автомобилей повышенной проходимости

Федеральная таможенная служба России при содействии Минпромторга РФ передала Таможенной службе Минфина Армении 141 автомобиль на общую сумму 130 млн рублей в рамках интеграции Республики Армения в ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, в июле 2014 года правительство Армении обратилось к российской стороне с просьбой о предоставлении легковых автомобилей повышенной проходимости российского производства в целях обеспечения деятельности таможенных органов. На тот момент Армения находилась на заключительном этапе присоединения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

С целью защиты границ Таможенного союза и предотвращения незаконного перемещения товаров через таможенную границу правительство Российской Федерации поддержало просьбу армянской стороны.

По запросу Минпромторга России российские автопроизводители автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», LADA сразу же выразили готовность произвести автомобили необходимой модификации и предоставить их правительству Республики Армения. В результате проделанной работы 9 декабря Армении переданы автомобили моделей Нива 21214, Нива Рысь-1, UAZ Patriot, UAZ Hunter, UAZ 3909 санитарная, pickup, «ГАЗель-Бизнес», «ГАЗель Next».