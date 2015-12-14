«Фаворит моторс» получит дилерство Renault

Автохолдинг «Фаворит моторс» станет дилером Renault, решение об этом тендерный комитет автопроизводителя принял 9 декабря. Об этом газете «Ведомости» сообщил президент «Фаворит моторс» Владимир Попов, по словам которого автоцентр откроется на Коптевской улице, где прежде продавались Chevrolet и Opel. Оформление документов по дилерству «Фаворит моторс» в процессе подписания, сказал представитель Renault, отказавшись от дальнейших комментариев. В Москве у Renault – около 20 дилерских центров, сказано на сайте компании.

Площадь автосалона Renault – 4000 кв.м, в том числе 2500 кв. м займут сервисные подразделения, остальные площади будут отведены под шоу-рум, клиентскую зону, цех кузовного ремонта. В 2016 году «Фаворит моторс» рассчитывает выйти на уровень продаж в 1500 автомобилей Renault, сказал Владимир Попов. По его словам, другой бывший автоцентр GM – «Фаворит моторс» площадью 2500 кв. м на Большой Семеновской улице заняла Skoda.

«Фаворит моторс» основана Владимиром Поповым в 1994 году. По подсчетам «Автобизнес ревю», в первом полугодии 2015 года «Фаворит моторс» входила в Топ-10 крупнейших российских дилеров по выручке (16,8 млрд рублей) и по продажам (12524 машины). Кроме Chevrolet и Opel в ее дилерском портфеле Volvo, Skoda, Cadillac, Peugeot, Kia, Ford и др.