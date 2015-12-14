Hyundai реализовала по льготным автокредитам 20 тысяч автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» реализовала 20 тысяч автомобилей по программе Hyundai Finance с начала запуска программы государственного субсидирования, которая действует с 1 апреля 2015 года и предусматривает специальные ставки на приобретение автомобилей в кредит.

В рамках программы Hyundai Finance клиенты могут приобрести в кредит по сниженным процентным ставкам бестселлер российского рынка – Hyundai Solaris, включая специальную серию Solaris Special Edition 500 000th, автомобили i40 стоимостью до 1 млн рублей, а с 1 декабря и модель Elantra. Воспользоваться специальными кредитными предложениями Hyundai на эти модели покупатели смогут до конца декабря – до окончания программы государственного субсидирования, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Hyundai по итогам одиннадцати месяцев 2015 года реализовали 148631 автомобиль – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается Hyundai Solaris – в январе-ноябре самую популярную иномарку в России выбрали 106509 покупателей, что на 1,3% выше показателя годичной давности. Вторым по объему продаж среди моделей Hyundai стал кроссовер ix35, разошедшийся тиражом 18561 единиц (-40,8%).