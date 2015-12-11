Автозаводы Петербурга рискуют остановить конвейеры из-за ситуации с Турцией

Таможня фактически заблокировала ввоз из Турции комплектующих для автозаводов Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан обратился с просьбой к первому замглавы Федеральной таможенной службы Владимиру Малинину разблокировать ввоз из Турции комплектующих для машиностроительных предприятий города. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал источник, знакомый с текстом письма, направленного в адрес таможни 9 декабря.

«Автомобильная промышленность остается одной из ведущих отраслей промышленности Санкт-Петербурга. В городе размещены производства ведущих мировых автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, Scania, MAN, а также поставщиков автокомпонентов», – цитирует собеседник агентства строки из документа.

Мовчан отмечает, что совокупная мощность действующих автосборочных производств, расположенных в городе, составляет почти 400 тысяч автомобилей в год. При этом на предприятиях занято около 8 тысяч человек. Таким образом, сегодня доля Санкт-Петербурга в структуре общероссийского производства легковых автомобилей составляет от 22 до 24%.

Вице-губернатор пишет, что после введения в действие указа президента о санкциях против Турции автопредприятия и их поставщики столкнулись со значительным сроком оформления грузов, ввозимых из Турции, на Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской и других территориальных таможнях. При этом 100%-ному досмотру подвергаются товары, не входящие в перечень санкционной продукции, утвержденный последовавшим за указом президента постановлением правительства. В частности, Мовчан обращает внимание ФТС на то, что начиная с 26 ноября по настоящее время не выпущена ни одна декларация на товары из Турции для филиала «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.

«В обстоятельствах сохранения негативной ситуации, связанной с неполучением грузов и нерегулярностью поставок комплектующих и сырья, предприятия будут вынуждены в ближайшее время остановить действующие производства», – предупреждает вице-губернатор в письме.

При этом еще в прошлую среду первый замглавы ФТС Владимир Малинин говорил «Интерфаксу», что скоропортящиеся товары, автокомпоненты и комплектующие из Турции идут через таможню без задержек, а все остальные проходят 100%-ный контроль.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за 10 месяцев 2015 года в Санкт-Петербурге автозаводы Hyundai, Nissan, Toyota и GM (с 1 июля законсервирован) выпустили 251300 легковых автомобилей, что на 16% меньше аналогичного показателя прошлого года. В настоящее время на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 8 моделей легковых автомобилей – это Nissan Qashqai, Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio. По итогам десяти месяцев 2015 года четыре из них входят в Топ-20 самых популярных автомобилей в России (Solaris, Rio, Camry и X-Trail).