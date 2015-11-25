KIA открыла второй дилерский центр в Пензе

Компания KIA Motors Rus открыла новый дилерский центр в Пензе, который принадлежит компании «Автолоцман-КМ». Таким образом, в настоящий момент в Пензе работают два официальных дилера KIA.

Дилерский центр «Автолоцман-КМ» общей площадью свыше 2300 кв. м. имеет просторный двухэтажный шоу-рум, в котором представлен весь актуальный модельный ряд KIA. В сервисной зоне дилерского центра расположены 11 постов слесарного ремонта площадью 950 кв. м, цех кузовного ремонта площадью 750 кв. м., а также склад запасных частей и аксессуаров площадью 300 кв. м, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Центр оснащен самым современным оборудованием и оказывает широкий спектр услуг: техническое обслуживание автомобилей, гарантийные и послегарантийные работы, диагностика, установка дополнительного оборудования, все виды работ по ремонту двигателя, кузова, ходовой части и электрооборудования автомобилей. Клиентам доступны оригинальные запасные части и аксессуары KIA, услуги trade-in, кредитования и автострахования KIA Finance. Кроме этого, дилер «Автолоцман-КМ» предлагает своим клиентам персонального мастера-консультанта, доступного для коммуникации 24 часа в сутки.

Для удобства клиентов дилерский центр располагает клиентской зоной площадью 40 кв. м и парковкой на 200 машиномест.

«Благодаря нашим дилерам, даже в условиях непростой экономической ситуации за первые десять месяцев 2015 года компания KIA Motors Rus смогла реализовать свыше 134 тысяч автомобилей. Компания KIA Motors Rus намерена и дальше поддерживать и развивать дилерскую сеть, и открытие второго дилерского центра KIA в Пензе – еще одно тому подтверждение, – отметил президент KIA Motors Rus Сонг Хван Ким.

В настоящий момент на территории России действуют 175 официальных дилеров KIA в 92 городах. В Пензе продажей и послепродажным обслуживанием автомобилей KIA занимаются 2 дилера. С начала 2015 года дилерская сеть KIA пополнилась 10 новыми дилерскими центрами.

Как заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA Motors Rus, в сложные для экономики времена компания стремится поддерживать клиентов и дилеров и не перекладывать на них бремя ответственности за колебания курсов валют и другие макроэкономические факторы. «Мы поддерживаем дилеров постоянным обновлением модельного ряда, рациональной ценовой политикой, специальными инструментами стимулирования спроса (выгодные программы автокредитования и страхования KIA Finance, лизинг для физических и юридических лиц, trade-in, скидка для выпускников ВУЗов и другие специальные предложения KIA). Также у нас действует широко распространенная на рынке система премирования для дилеров в зависимости от выполнения планов продаж и за продажи некоторых конкретных моделей и схема частичного возмещения расходов дилеров на рекламу», – рассказали в пресс-службе KIA Motors Rus.