В Москве прошла VI «Московская международная неделя смазочных материалов»

В Москве 17-20 ноября состоялась VI «Московская международная неделя смазочных материалов», организованная компанией RPI. В рамках конференции прошли XI Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов – 2015», VI Международная конференция «Пластичные смазки – 2015», VI Специализированная выставка «Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов – 2015», Конференция «Infineum Trends – 2015: навстречу переменам», неформальная коктейль-встреча делегатов мероприятия «Без Галстуков» и торжественный вечерний прием от генерального спонсора мероприятия – компании «ЛЛК-Интернешнл».

Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов» является крупнейшим ежегодным мероприятием нефтеперерабатывающей отрасли России. За десять лет своего существования конференция превратилась в наиболее статусное отраслевое мероприятие не только российского, но и европейского масштаба. В конференции 2015 года приняли участие более 450 человек.

Международная конференция «Пластичные смазки» в очередной раз заслужила высокие оценки аудитории, вновь заявив о себе как о крупнейшем в СНГ мероприятии данной тематики, играющем неоценимую роль в дальнейшем развитии отрасли. В конференции приняли участие более 100 человек.

Основная цель «Московской международной недели смазочных материалов» – установление прямого диалога между производителями и важнейшими потребителями смазочных материалов, определение тенденций спроса на смазочные материалы и изменений его качественных характеристик, стимулирование сотрудничества между разработчиками и производителями смазочных материалов.

В работе конференции приняли участие основные российские и иностранные производители смазочных масел и присадок, смазок и СОЖ, ведущие мировые и российские транспортные и промышленные компании, крупные потребители смазочных материалов, среди них - ЛЛК-Интернешнл, ИНТЕСМО, Evonik Oil Additives, BASF, ЛЛК-НАФТАН, Роснефть-Смазочные материалы, Газпромнефть-Смазочные материалы, МИЦ ГСМ, Shell, Lubrizol, Infineum, Rhein Chemie, Sasol, APL, Vanderbilt, Dow Corning, Castrol/BP, Chevron Oronite, AVL, Outreach, Idemitsu Lubricants, Квалитет, Северсталь, НАМИ-ХИМ, Газпром ВНИИГАЗ, Ford Sollers, Mazda Motor, AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN, VOLKSWAGEN Group, Росжелдорснаб, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Автодизель и многие другие.

Всего в «Московской международной неделе смазочных материалов» приняли участие более 130 ведущих российских и зарубежных компаний из 15 стран мира. Участники из России и стран СНГ составили около 78% аудитории конференции, 22% - участники из Европы, США, государств АТР. Около трети участников конференции представляли руководители высшего звена компаний; руководители и специалисты производственных, технических и научных блоков составили 37% аудитории; представители маркетинговых подразделений и служб снабжения промышленных и транспортных предприятий – 23%. Индустриальный профиль делегатов: представители российских и иностранных ВИНК (в том числе НПЗ) – 29%; производители смазочных материалов – 32%; торговые дома и дилеры – 14%; разработчики смазочных материалов и их компонентов – 16%; консалтинговые компании, финансовые и инвестиционные структуры – 2%; прочие, включая СМИ – 7%.

Ожидается, что в 2016 году «Московская международная неделя смазочных материалов» станет крупнейшим отраслевым мероприятием в Европе и странах СНГ и соберет более 500 участников, она пройдет 15-18 ноября.