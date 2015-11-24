В Ижевске готовы купить 350 Lada Vesta в первый день продаж

В России во вторник поступит в продажу новинка АВТОВАЗа – Lada Vesta. Старт продаж назначен на 20:01 мск одновременно в 60 дилерских центрах в 25 городах страны. Как напомнили в пресс-центре АВТОВАЗа, в это время в Красноярске, самой восточной точке по старту продаж, уже будет 25 ноября – именно этот день и был ранее определен для начала продаж новинки.

Всего в первый день по всей России поступит в продажу более тысячи Lada Vesta, пишет агентство «ТАСС». Конкретных прогнозов по продажам на АВТОВАЗе пока не называют, но уверены, что новая модель будет пользоваться хорошим спросом. У дилеров Lada есть своя статистика потенциальных покупателей. Так, по данным дилерского центра «Иж-Лада», в одном только Ижевске в первый день потенциально можно было бы продать порядка 350 Lada Vesta.

В дилерских центрах в рамках старта продаж будет проходить специальное праздничное мероприятие Vesta Night. Гостей ждут конкурсы, в частности, им будет предложено угадать цену новинки. Призом угадавшему станет сертификат на внеочередную покупку Lada Vesta. Данные по комплектации и ценам объявит на Vesta Night в Ижевске лично президент АВТОВАЗа Бу Андерссон.

Вместе со стартом продаж в дилерском центре «Иж-Лада» вечером также пройдет презентация нового корпоративного стиля дилеров Lada. «Иж-Лада» стал первым дилерским центром, полностью реконструированным согласно новому фирменному стилю, и он станет примером для остальных центров, подчеркнули на АВТОВАЗе.



Как сообщалось ранее, Lada Vesta должна стать «самым оснащенным автомобилем в своем сегменте уже в базовой версии». Предполагается, что уже в минимальной комплектации в машине будут антиблокировочная система тормозов (ABS), система стабилизации (ESP), подушка безопасности, система экстренного оповещения «Эра Глонасс» и др. Время разгона автомобиля до 100 км/ч составляет 11,8 секунд, расход топлива на 100 км – 7,5 литра, максимальная скорость – 178 км/ч.

Серийное производство Lada Vesta началось на заводе «ИжАвто» 25 сентября 2015 года. До конца года планируется выпустить 5 тысяч автомобилей, в следующем году – до 70 тысяч. С 25 сентября по 11 ноября было произведено 1197 автомобилей, что на 300 машин больше, чем было запланировано изначально. По предварительным данным, цена модели составит от 495 до 600 тысяч рублей.

Как отмечают на АВТОВАЗе, Lada Vesta – первый автомобиль, созданный в новой дизайн-концепции Lada, и его можно назвать первым по-настоящему новым российским автомобилем за последнее десятилетие.