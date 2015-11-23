Citroen остался без дилеров в Алтае

Один из крупнейших сибирских авторитейлеров – барнаульский «Автоцентр АНТ» – прекратил продажи автомобилей французской марки Citroen. Участники рынка не удивлены таким шагом, отмечая, что дилерство Citroen в текущих экономических реалиях все чаще приносит его партнерам исключительно убытки, но отказ от марки сдерживает отсутствие альтернатив, пишет «Континент Сибирь online».

В российском представительстве Citroen подтвердили информацию о сворачивании продаж автомобилей марки в Барнауле. По словам PR-менеджера Citroen в России Оксаны Вершининой, по обоюдному согласию сторон было принято решение о приостановлении продаж «Автоцентром АНТ» в Барнауле. По ее словам, дилер продолжает осуществлять сервисное, а также гарантийное обслуживание автомобилей. Эту информацию подтвердил и директор «АНТ 2000» Максим Проценко. Дальнейшая судьба шоу-рума Citroen, по его словам, пока не определена.

Стоит отметить, что возглавляемый Александром Поддубным «Автоцентр АНТ» занимал первое место в рейтинге самых крупных сибирских авторитейлеров по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. На сегодня компания является официальным дилером Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Lada, Datsun, Citroen в Барнауле.

По данным АЕБ, в первом полугодии 2015 года в Сибири было продано 153 автомобиля Citroen против 681 за аналогичный период 2014 года (-78%) и 704 за аналогичный период 2013 года. Из этого объема наибольшая часть приходилась на Алтайский край (22%), Иркутскую область (24%) и Кемеровскую область (28%).

Примечательно, что усилиями «Автоцентра АНТ» Citroen занимал 11-е место в рейтинге автомобильных марок в Барнауле, что можно считать достаточно высоким показателем. Причинами таких позиций являлось в том числе и то, что часть автомобилей Citroen у «АНТ» покупали новосибирские заказчики ввиду отсутствия в столице Сибири официального дилера марки. В частности, коммерческую линейку Citroen у алтайского дилера активно закупали новосибирские транспортники. Тем не менее, в условиях 78%-ного снижения продаж дилер был вынужден задуматься о реструктуризации бизнеса по марке по примеру своих коллег.

Год назад, в октябре 2014 года, решение о расторжении дилерского договора с Citroen по Новосибирску приняла ГК «Самара Авто». С тех пор новый дилер Citroen в регионе так и не был найден, а сервисным обслуживанием автомобилей марки занялась компания «Патриот Авто», официально представляющая в регионе бренд Peugeot. Сибирские дилеры марки отмечают, что также подумывают о закрытии бизнеса по Citroen в силу текущих показателей продаж марки, но не осуществляют таких мер в силу отсутствия более привлекательных альтернатив. «Мы пока не планируем закрывать Citroen, но сервис и продажи осуществляем по остаточному принципу», ─ пояснил представитель одного из сибирских дилеров марки на условиях анонимности. «Мы бы охотно заменили Citroen на более интересный бренд, но таких сейчас нет, поэтому выживаем за счет других марок», ─ отмечает глава еще одного сибирского дилера Citroen. Он также добавляет, что по его данным, дистрибьютор Citroen задерживает выплаты компенсаций дилерам по промоскидкам, розданных клиентам при продаже автомобилей. «С учетом объемов дилерской сети это достаточно немалые суммы. Впрочем, и такие шаги можно понять. По нашим данным, у российского дистрибьютора Peugeot-Citroen есть приказ из штаб-квартиры ─ «никаких убытков». Этим собственно все и сказано», ─ резюмирует собеседник.