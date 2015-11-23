Nissan открыл новый дилерский центр в Московской области

Компания Nissan открыла новый дилерский центр во Внуково Московской области – автоцентр «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково».

Новый автоцентр является пятым дилерским предприятием в России, построенном в соответствии с требованиями и корпоративными стандартами новой концепции Nissan New retail Concept, отличительными особенностями которой являются интерактивное общение с клиентом, мобильность сотрудников автоцентра и принцип «одного окна» для клиента, сообщает пресс-служба Nissan.

Общая площадь центра составляет 3589 кв. м. и включает демонстрационный зал площадью 855 кв. м и станцию технического обслуживания (2089 кв. м) на 10 постов, предлагающую также интерактивную приемку.

Автоцентр осуществляет продажу новых автомобилей модельного ряда Nissan, оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним, проводит полное техническое обслуживание и ремонт, включая гарантийный и постгарантийный. Сервисная зона дилерского центра оборудована 10 постами, которые могут обслуживать до 40 автомобилей в день. Станция технического обслуживания, оснащенная согласно самым передовым стандартам, позволяет осуществлять все виды кузовных и слесарных работ. На четырехуровневом складе имеются в наличии более чем 2500 наименований оригинальных запасных частей и комплектующих. В новом автосалоне организованы комфортная зона отдыха и детский уголок.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предлагает своим клиентам услуги по оформлению страховых полисов и специальные кредитные программы.

«Несмотря на нестабильную экономическую обстановку в стране, российский рынок продолжает оставаться стратегически важным для Nissan. Компания сделала значительные вложения в обновление своего модельного ряда, а также в локальное производство, что позволяет бренду удерживать свои позиции на рынке, тем самым подтверждая долгосрочные планы своего присутствия в России. Сегодня на российское производство приходится уже более 70% продаваемых в стране автомобилей, а с запуском Qashqai на конвейере завода Nissan в Санкт-Петербурге эта цифра превысит 90%. Одновременно с этим, мы уделяем большое внимание формированию дилерской сети как с точки зрения рационального покрытия территории страны, так и с точки зрения использования передовых технологий для максимально эффективной организации работы дилеров и, как следствие, для полного удовлетворения потребностей покупателей», – заявил глава Nissan в России Андрей Акифьев.

Как сообщил генеральный директор «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково» Сергей Поехалов, по итогам девяти месяцев 2015 года в автосалоне АвтоСпецЦентр Nissan Внуково было реализовано 697 автомобилей, лидером продаж в модельной линейке Nissan остается седан Nissan Almera – на нем остановили свой выбор 284 покупателя. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail, объемы продаж которого составили 164 автомобиля. В 2016 году «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково» планирует реализовать 1200 автомобилей Nissan.