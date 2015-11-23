Mercedes-Benz объявил российские цены на купе C-Class

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новое поколение Mercedes-Benz C-Class Coupe. Первые автомобили клиенты в России получат в начале следующего года. Цена базовой версии модели стартует с отметки 2 млн 350 тысяч рублей, сообщает портал «Колеса.ру».

Начальная версия заднеприводного Mercedes-Benz C 180 Coupe оснащается 150-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который комплектуется 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартное оснащение комплектации включает в себя кожаную отделку салона, климат-контроль, парктроник, датчики дождя, светодиодную оптику и обогрев передних сидений.

Mercedes-Benz C 300 Coupe стоимостью от 2 млн 750 тысяч рублей оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. , который комплектуется также 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цена «заряженного» купе Mercedes-AMG C 63 начинается от 4 млн 490 тысяч рублей, версии S – от 4 млн 990 тысяч рублей. Автомобили оснащаются двигателем V8 с двойным турбонаддувом, объемом 4,0 литра, мощностью 476 и 510 л. с. для обычной и S-версии соответственно.

По итогам десяти месяцев 2015 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 35546 легковых и внедорожников (-13%), что, как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», обеспечивает штутгартской марке лидерство в премиум-сегменте на российском рынке.