Bentley отзывает в России 767 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» 20 ноября объявила о проведении добровольного отзыва 767 автомобилей Bentley Continental GT, Continental GTC, Flying Spur, реализованных c 2011-го по 2014 год. Причиной отзыва послужила вероятность того, что резьбовое соединение в месте, где 12-вольтовый кабель аккумуляторной батареи проходит через перегородку моторного отсека, может ослабнуть. В большинстве таких случаев владелец не может запустить двигатель автомобиля. В редких случаях может произойти перегрев ослабленного электрического соединения, который может привести к возгоранию автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В рамках отзывной кампании официальные дилеры / сервисные центры Bentley уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под указанный отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях, подлежащих отзыву, две гайки, которыми кабель аккумуляторной батареи крепится к шпилечному соединению с обеих сторон перегородки моторного отсека, будут заменены самоконтрящимися гайками и затянуты моментом 12 Нм. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.