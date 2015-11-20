Производство автомобилей в России в 2016 году упадет на 5%

Объем производства автомобилей всех видов в России в 2016 году сократится на 5%, и при учете господдержки будет выпущено 1,3 млн единиц транспортных средств. Такие выводы можно сделать из презентации, представленной заместителем руководителя Минпромторга Александром Морозовым на экспертном совете, который прошел в Госдуме.

Как пишет «Российская газета», ожидается, что за счет мер государственной поддержки спроса со стороны потребителей в следующем году будет продано около полумиллиона автомобилей. «Если мы говорим о производственных мощностях, то в следующем году, в рамках нашего прогноза, нам необходимо будет оптимизировать мощности, в первую очередь за счет господдержки высоколокализованных производителей и вокруг высоколокализованных моделей», – заметил чиновник.

«Учитывая ситуацию, когда мы имеем жесткие бюджетные ограничения и когда мы имеем принципиальные вызовы для автомобильной промышленности с точки зрения конкурентоспособности, я думаю, что нам придется сконцентрировать выделяемые государством, прямо скажем, скудные средства государственной поддержки вокруг производителей и моделей с очень высоким уровнем локализации. По нашим оценкам, это не менее 51 процента (локализации производственных мощностей - прим.)», – сказал Александр Морозов.

По его мнению, поддержку автомобильной промышленности в 2016 году необходимо основывать на создании условий для повышения экспортоориентированности автопроизводства. Цель этого – создать условия для роста не менее чем в два раза экспорта на целевые внешние рынки.

В текущем году загрузка мощностей автопрома составила 40%. Без государственной поддержки, по словам замминистра, уровень загрузки может опуститься ниже критических 30%. Сейчас автопроизводителям возмещают часть затрат, направленных на модернизацию производства, а также рабочих мест. Кроме того, государство поддерживает спрос на отечественные автомобили с помощью программы утилизации, льготного лизинга и льготного автокредитования. Пока Минпромторг не принял окончательного решения по поддержке спроса в 2016 году. Как сообщил ранее министр Денис Мантуров, этот вопрос будет решен в январе следующего года.