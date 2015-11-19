Ford Sollers остановил конвейеры двух заводов до середины января

Всеволожский завод Ford Sollers остановил производство почти на два месяца, до 15 января 2016 года, сообщили агентству «ТАСС» в профсоюзе предприятия. В пресс-службе Ford Sollers ранее сообщили, что не комментируют информацию о предстоящей остановке конвейера, а также не подтверждают даты. Традиционные новогодние каникулы на предприятии «будут увеличены», сказали в компании.

Напомним, с 2014 года предприятие перешло на работу в одну смену и неполную рабочую неделю, тогда же были уволены по соглашению сторон 700 человек. Причиной стало ослабление рубля (часть комплектующих для сборки машин импортируется) и падение объема продаж на российском рынке. По оценке экспертов, в 2014 году мощности завода были загружены на 25-30%. Сама компания не раскрывает объемы производства. На данный момент на заводе работают около 1400 человек.

Кроме того, совместное предприятие Ford Sollers остановило до января завод по производству автомобилей в Набережных Челнах, с 15 декабря будет остановлен автозавод Ford-Sollers в Елабуге. Об этом агентству «ТАСС» сообщила руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов республики Татарстан Ирина Пузакова.

«Промышленная площадка Ford Sollers в Набережных Челнах остановлена, ожидается, что 15 декабря также остановят конвейер на заводе Ford Sollers в Елабуге», – сказала Пузакова. По ее словам, за период вынужденного простоя компания выплатит сотрудникам две трети от зарплаты, проблем во взаимоотношениях между дирекциями заводов и персоналом нет.

На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах работают около 1,3 тысячи сотрудников, персонал завода в Елабуге составляет около 1,5 тысячи человек.

Как ранее сообщила заместитель вице-президента по связям с общественностью Ford Sollers Анастасия Кожевникова, компания в этом году вынуждена продлить новогодние каникулы из-за падения спроса на легковые автомобили. По ее словам, сотрудники заводов выйдут на работу в январе после окончания праздников.

СП Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.