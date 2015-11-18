Продажи нового Toyota RAV4 на российском рынке начнутся в субботу

Российские дилеры Toyota с 21 ноября начинают продажи нового кроссовера Toyota RAV4, цены на который начинаются от 1 млн 099 тысяч рублей.

Из внешних отличий автомобиль получил новые фары головного света, противотуманные фары, задние фонари, верхнюю и нижнюю решетки радиатора, передний и задний бамперы, дверь багажного отделения и др. Салон RAV4 стал более эргономичным за счет абсолютно нового дизайна приборной панели, приятных на ощупь отделочных материалов, улучшенной шумоизоляции и появления полного зимнего пакета.

Что касается оснащения автомобиля, в зависимости от комплектации новый RAV4 оснащается двумя типами фар головного света. В комплектациях «Классик», «Стандарт» и «Комфорт» кроссовер оборудован галогеновыми фарами ближнего и дальнего света, в то время как в комплектациях «Элеганс», «Престиж» и «Престиж Safety» доступен инновационный полностью светодиодный ближний/дальний свет на основе механизма би-линзы и современных экономичных LED-технологий. Задние фонари нового RAV4 также спроектированы с широким применением светодиодных технологий, включая LED габаритные огни, указатели поворота и LED стоп-сигналы.

Новый RAV4 оснащается четырьмя камерами наблюдения, расположенными по периметру автомобиля и обеспечивающими угол зрения 360°. Передняя камера интегрирована в решетку радиатора, боковые камеры – в корпуса боковых зеркал, а довершает периметр камера заднего вида. Активация камер и переключения между видами осуществляются посредством клавиши, расположенной на центральной консоли, справа от кнопки аварийной сигнализации.

Новый RAV4 стал вторым после Land Cruiser 200 автомобилем Toyota на российском рынке, получившим полный зимний пакет. В него входят подогрев передних и задних сидений, подогрев рулевого колеса, всей площади ветрового стекла и подогрев форсунок омывателя.

Вслед за Land Cruiser 200 для нового RAV4 также стал доступен новый пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense. В составе уже известных систем автоматическое переключение дальнего света на ближний и оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки. Абсолютно новые системы включают предупреждение об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, поддерживающий безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, а также алгоритм распознавания дорожных знаков.