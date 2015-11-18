Универсал Lada Vesta будет выпускаться в двух версиях

АВТОВАЗ продолжает работать над новой модификацией Lada Vesta в кузове «универсал». Причем универсалов будет два, несмотря на то, что компания пока заявила только об одном из них.

По данным издания «АвтоСреда», россиянам предложат обычный универсал Vesta и его «внедорожную» версию Cross. На данный момент уже разработана схема вместимости, проводится утверждение дизайн-проекта обоих автомобилей, определяется объем изменений (оригинальных деталей) относительно базовой версии седана Vesta и концепция производства.

Напомним, в октябре президент АВТОВАЗа Бу Андерссон назвал дату старта серийного производства универсала Vesta Cross. К выпуску данной модификации планируется приступить 25 сентября 2016 года, модель будет собирать завод Lada Ижевск. Предполагается, что сначала новинка будет доступна только с передним приводом. Однако полноприводный вариант «Весты» тоже рассматривается.

Прототип универсала Lada Vesta Cross дебютировал в августе этого года на одной из московских выставок. Об обычном универсале производитель не сообщал. Вероятно, этот автомобиль отправится в серию вместе с «кроссом».