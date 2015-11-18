Выпуск легковых автомобилей в октябре снизился на 11,4%

По данным Росстата, за десять месяцев 2015 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 23,2% меньше, чем годом ранее. Между тем, в октябре было выпущено более 140 тысяч машин, что на 11,4% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в прошлом месяце на два дня приостанавливал производство моделей альянса Renault-Nissan из-за перебоев в поставках комплектующих от нижегородской ГК «Автокомпонент».

Что касается производства иномарок, завод Nissan в Санкт-Петербурге начал производство кроссовера Qashqai, при этом в связи со значительным сокращением сегмента D на российском рынке на предприятии прекращен выпуск седана Teana. Калининградский «Автотор» запустил сборку автомобилей Hyundai Elantra, а также обновленных KIA Quoris и KIA cee’d. А на заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало производство нового Ford Explorer по технологии полного цикла.

Кроме того, российские производители иномарок в октябре отметили несколько производственных юбилеев. Так, с конвейера завода Ford Sollers в Набережных Челнах сошел 5-тысячный автомобиль Ford Fiesta с момента начала производства этой модели в июне 2015 года. Предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге, которое было запущено в январе 2011 года, выпустило 1-миллионный автомобиль. С конвейера GM-АВТОВАЗ сошел 600-тысячный внедорожник Chevrolet Niva, этого показателя предприятие достигло за 13 лет своей работы.