Продажи Lada Vesta начнутся ночью 24 ноября

Продажи нового седана Lada Vesta начнутся поздно вечером 24 ноября. В рамках специальной акции Vesta Night АВТОВАЗ рассчитывает продать более 750 и оформить заказы на более 1800 машин. Это 12% общих продаж Lada в октябре и, например, 27% от наиболее популярной модели – Lada Granta, пишет газета «Ведомости». Для сравнения: в первый день продаж Kia Rio в России (сегодня это третья по популярности модель в России), которые начались 26 сентября 2011 года, было реализовано 117 штук, говорит представитель Kia.

Серийное производство Vesta началось в Ижевске 25 сентября, до конца года планируется выпустить 5-6 тысяч автомобилей. К началу акции Vesta Night, в которой будут одновременно участвовать 59 дилерских центров из 24 регионов, каждый продавец получит по 16 машин. «24-25 ноября 2015 г. войдут в историю российского автопрома как яркий старт возрождения бренда Lada и старт продаж новой легенды в автомобильном мире», – говорится в руководстве к Vesta Night. Акция будет проходить во всех 59 точках одновременно. В Москве она начнется 24 ноября в 19.40, в Красноярске – в 23.40 и будет длиться до последнего клиента. В программе помимо презентации новинки – анкетирование «Угадай цену Lada Vesta» (с призами), видеообращение президента АВТОВАЗа Бу Андерссона и даже легкий фуршет.

Уехать домой на новой машине можно будет в тот же вечер, замечают дилеры АВТОВАЗа. По мнению одного из них, планы компании по продажам в первый день Vesta вполне реальны – к модели повышенный интерес. Все зависит от цены, а она пока неизвестна, осторожен другой.

Цена Vesta как раз и будет названа 24 ноября в 20.00 мск. Модель будет дешевле 600 тысяч рублей, говорил недавно Андерссон. По предварительной информации одного из дилеров, новинка в средней комплектации будет стоить 560-600 тысяч рублей. Для сравнения: один из конкурентов Vesta – седан Hyundai Solaris стоит от 535900 рублей.

Для АВТОВАЗа это эксперимент, замечает источник, близкий к предприятию: обычно сначала называется цена, собирают заявки, а продажи начинаются, например, через 2-3 недели. Такой подход позволяет накопить заказы, а клиенты могут детально изучить автомобиль, говорит сотрудник одного из автоконцернов. Бывает, что цена держится в тайне вплоть до начала продаж новой модели, замечает сотрудник другого автоконцерна. «Например, чем меньше пауза, тем меньше рисков, связанных с курсовыми колебаниями», – указывает он. О том, что цена будет зависеть от курса рубля, постоянно говорит Андерссон. Ведь локализация Vesta – около 65%. К тому же АВТОВАЗ в первое время не сможет поставлять столько Vesta, сколько хотят дилеры. В этих условиях оптимально начинать продажи в день объявления цены, добавляет другой собеседник. Основная причина – маркетинговая, создание интриги вокруг цены, поясняет источник, близкий к АВТОВАЗу. К тому же есть возможность маневра в случае изменения цен конкурентов, добавляет он.

Потенциальных покупателей Lada достаточно много – марка лидирует на рынке, напоминает гендиректор компании маркетинговых решений Straget Наталия Балашова. Но далеко не все будут готовы к фактически спонтанной покупке автомобиля, замечает она. Обычно людям требуется неделя-две на раздумья, сравнение автомобиля с конкурентами. Но АВТОВАЗ может простимулировать немедленные покупки – за счет существенной, не менее 20%, скидки или подарков для первых покупателей, думает Балашова.