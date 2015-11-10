«Ростех» недоволен сокращениями на АВТОВАЗе

Госкорпорацию «Ростех», которая владеет блокпакетом АВТОВАЗа, «не устраивает кадровая политика руководителя предприятия в отношении сокращения рабочих мест», заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он напомнил, что когда в 2008-2009 гг. численность сотрудников АВТОВАЗа была сокращена примерно на 40 тысяч человек, «не было такого шума». Тогда «Ростех» совместно с правительством Самарской области и Минтруда «нашли возможности, как обустроить людей, как обучить новым специальностям», объяснил Чемезов. «Здесь по методу обрезания народ выгнали на улицу, – недоволен он. – Эта практика, наверное, европейская, мы считаем, что этого делать нельзя, надо вести себя гибче». По словам Чемезова, ситуация будет обсуждаться с крупнейшим акционером АВТОВАЗа – альянсом Renault-Nissan на совете директоров. «Вопрос стоит достаточно остро, и в регионе, и в правительстве поднимался уже не раз. Вопрос о смене генерального директора АВТОВАЗа [Бу Андерссона] пока не стоит, но какую-то воспитательную работу надо провести», – подчеркнул глава «Ростеха».

Как пишет газета «Ведомости», Бу Андерссон возглавил АВТОВАЗ в начале 2014 года. В тот же год он запустил антикризисную программу, в рамках которой помимо прочего снизил численность сотрудников примерно на 20% - за счет сокращений и программ увольнения по соглашению сторон с выплатой нескольких зарплат. В начале 2015 года АВТОВАЗ уведомил службу занятости о сокращении еще 1100 человек и договорился с профсоюзами, что новых сокращений в течение года не будет. Договоренность была выполнена, но компания параллельно продолжила снижать численность по соглашению сторон. Сейчас на предприятиях группы «АВТОВАЗ» работают около 65 тысяч сотрудников, по оценке аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова. Потребность в трудовых ресурсах на 2016 год будет понятна ближе к декабрю, когда утвердят план производства на следующий год, говорил источник, близкий к АВТОВАЗу. По мнению Беспалова, если в 2016 году загрузка мощностей АВТОВАЗа, упавшая из-за сокращения российского рынка, останется на уровне текущего года, компания может пойти на сокращение численности еще примерно на 20%.

Как сообщалось ранее, совет директоров АВТОВАЗа пройдет 30 ноября. На нем, в частности, будет представлен новый антикризисный план АВТОВАЗа, который, как рассчитывает компания, поможет ей стать прибыльной (по итогам девяти месяцев 2015 года группа получила по МСФО чистый убыток в размере почти 16 млрд рублей). Новые «эффективные корректирующие действия» будут предполагать «программу по сокращению затрат на закупки, закрытие нерентабельных предприятий, сокращение постоянных затрат и затрат на рабочую силу», пообещал АВТОВАЗ.