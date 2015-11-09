В Хабаровском крае наладят сборку китайских грузовиков HOWO

«Дальневосточная дорожно-строительная компания» и две китайские компании в 2016 году приступят к строительству линии по сборке грузовиков HOWO на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае.

Как сообщает агентство «Прайм», ранее китайские инвесторы и хабаровские компании на Втором российско-китайском ЭКСПО в КНР подписали ряд соглашений, которые, в частности, предполагают строительство завода по сборке автомобилей HOWO и завода по производству оборудования в ТОР «Комсомольск». С китайской стороны соглашение подписали China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk) и Хэлунцзянская инвестиционная группа «Золотое море».

Проекты будут реализованы совместно с партнерами из КНР. Строительство производственных мощностей начнется в 2016 году.



