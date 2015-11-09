KIA стимулирует продажи Rio и cee’d с помощью специальных условий автокредитования

Компания KIA с 1 по 30 ноября 2015 года предлагает клиентам специальные условия кредитования со ставкой 6,9% годовых в кредитном договоре клиента и максимально упрощенной процедурой одобрения кредита. Предложение распространяется на комплектации моделей KIA Rio и cee’d стоимостью до 1 млн рублей. Предложение действительно для автомобилей 2015 года выпуска, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Программа «Моментальный кредит 6,9%» предусматривает кредитование клиента на срок 24 или 36 месяцев при внесении первоначального взноса не менее 30% стоимости автомобиля. Для получения кредита обязательно страхование жизни и здоровья клиента, а также полис автострахования КАСКО. Оплата страховки может быть включена в тело кредита.

Особенностью данной кредитной программы является максимально упрощенная процедура одобрения кредита. Для оформления кредита достаточно двух документов, подтверждающих личность (паспорт и водительское удостоверение), решение о выдаче кредита принимается оперативно (от 30 минут).

Предложение действует во всех дилерских центрах KIA на территории России. Партнерами KIA Finance в рамках программы «Моментальный кредит 6,9%» выступают «Русфинанс Банк» и «Сетелем Банк».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA по итогам десяти месяцев 2015 года реализовали 134160 автомобилей, что на 13,3% ниже показателя годичной давности. Традиционный бестселлер марки KIA Rio в январе-октябре показал рост продаж на 10% – было реализовано 80677 седанов и хэтчбеков этой модели. Вторую позицию по объему продаж занял кроссовер KIA Sportage, реализованный в количестве 16248 автомобилей (-32%). Третье место по популярности – за линейкой моделей KIA cee’d, которая с начала года привлекла 16223 покупателей (-34%).